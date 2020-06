@Bigi Bana Boy | 30-06-20 | 23:03:

Dat jij geen meeloper bent, dat is mij welbekend. Ik ben zelf ook geen meeloper.

Alleen, ik snap iets niet. Jij brengt dit alsof de PVV en het FvD dit onder de pet wilden houden. Maar dit is voor mij niets nieuws hoor. En ik denk voor niemand niet.

Verder is het belangrijkste al gezegd door sprietatoom en ChupaChupa. Alle gevallen zijn al gedekt door artikel 1 (sprietatoom) en tegelijkertijd valt er op geen enkel moment te zeggen welke gevallen er wel of niet gedekt zijn door artikel 1 (ChupaChupa). Artikel 1 spreekt zichzelf continu tegen, is constant met zichzelf in conflict en is, zoals ChupaChupa aangeeft, ook constant in tegenstrijd met andere artikelen uit de grondwet. In geen enkele situatie kun je aangeven wanneer de gevallen gelijk zijn of niet en een ding staat vast: de gevallen zijn nooit bij voorbaat aan elkaar gelijk; als ze wel gelijk waren, dan was artikel 1 geheel overbodig geweest. De willekeur, de voorkeuren van bepaalde mensen, bepalen wanneer er sprake is van gelijkheid en wanneer niet. Dat is niet volstrekt willekeurig, maar het wordt gestuurd door de waan van de dag. Die wordt op een dag echter ingehaald door de pijl van de tijd. Die bepaalt uiteindelijk echt wanneer er sprake is van gelijkheid en wanneer het bijltjesdag is. Daar heeft een artikel uit een grondwet helemaal geen invloed op. Die ondergaat zelf allerlei transformaties, terwijl hij in zichzelf rust en aan zichzelf gelijk blijft.