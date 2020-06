"Zwarte piet is racisme"

Nog steeds geen goede uitleg gekregen waarom dat zou zijn.

Je kunt tegen racisme zijn, maar geen probleem hebben met zwarte piet.

Zwarte Piet is geen slaaf namelijk, Sinterklaas is een goed-heilig man, doet derhalve niet aan slavernij. En zwarte piet is cool.

Het matched met het beeld van blanke man met zwart personeel = historisch slavernij. Maar klopt dat altijd?

Dus laat BLM en KOZP het maar eerst uitleggen. Iets roepen kunnen we allemaal.

Zonder uitleg komen we niet verder.

Stel je een advocatenkantoor voor met een blanke directeur en 10 zwarte advocaten.

Wat is hier aan de hand?

A) Slavernij. Want een blanke man met alleen zwart personeel. Dat is een match met geschiedenis van de slavernij, dus is het slavernij (De BLM en Groen Links Logica). Ze worden vast uitgebuit. Kan niet anders.

B) Goede zaak, deze blanke man geeft zwarte mensen kansen en creëert rolmodellen. Goed bezig deze blanke man. (progressief-liberale insteek)

C) Maakt geen reet uit, het is gewoon een advocatenkantoor, zal wel toeval zijn. (Racisme-vrije opvatting)