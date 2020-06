Het CDA bestuur heeft voor ogen dat clowntje Hugo het moet worden met zijn sapperdeflapschoenen. Nadat Monatoetje zich verkiesbaar stelde kwam nietszegger van Helvert tevoorschijn in opdracht van het partijbestuur om stemmen bij Monatoetje weg te halen.

En toen dacht Pieter Omtzigt, laat ik me ook eens verkiesbaar stellen. Op zich geen slecht idee aangezien hij een doorbijter is in vele dossiers. Het CDA zal de zetelwinst niet interesseren aangezien ze nog liever met hun politieke vijanden(hallo D'66 en GL) in zee gaan. Het CDA-bestuur en hun leden is namelijk vele malen linkser dan de CDA stemmer.

Het hoge zetelaantal wat de VVD schijnt te halen in 1!!! peiling is als corona in de lentezon aan het verdwijnen, dus is het zeer waarschijnlijk dat we na een volgende verkiezing aan een 6 partijencoalitie gaan. Het kartel moet immers doorgaan.