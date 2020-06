Ik heb Omtzigt een poosje gevolgd op twitter, maar kon het niet aanzien. De man is een bijter en hij waakt voor ambtelijke corruptie. Dat zijn zeker kwaliteiten, maar inhoudelijk is hij zwak en hij heeft zelf erg enge autoritaire trekjes. Zo was hij heel persoonlijk in zijn aanval op de Maltese premier, niet als een onafhankelijke observator, maar als activist en beschuldigde hij het advocatenkantoor dat diens zoon verdedigde van corruptie of manipulatie omdat het een jonge jurist van het OM in dienst nam. Dat terwijl de jongeman had niks met de zaak te maken had en de rechtsgang er juist bij gebaat is als de verdachte de best mogelijke verdediging krijgt.

Verder bemoeide hij zich met de respons op de Corona uitbraak, terwijl dat helemaal niet in zijn portefeuille of expertise ligt en zei hij daarbij bijzonder domme dingen. Bijvoorbeeld dat de verspreiding van Corona niet vergeleken kon worden met die van SARS in 2005, omdat het totaal verschillende virussen zouden zijn. CoVid-19 is juist een nieuwere mutatie van dezelfde virusstreng en wordt om die reden ook wel SARS-2 genoemd.