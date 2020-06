Het nieuwe format is eigenlijk gewoon hetzelfde als het ouwe format, maar dan op een andere dag, met een andere naam, en we hebben een bar laten timmeren & schilderen. Verder is het nog steeds Tom Staal als barman en ondergetekende als vervelende stamgast die overal hinderlijk doorheen praat. Het echte NOVUM vanavond is de binnenlopende bargast, want dat is Hans Teeuwen - behoeft die nog enige introductie? In 2003 kon je d'r nog om lachen en dat filmpje over Peter de Vries na Charlie Hebdo was tamelijk historisch, tegenwoordig mag ie wel eens wat vaker naar de kapper hoewel zijn excuses aan Johan Derksen wel een teken des tijds waren omdat het meer dan twee miljoen keer is bekeken zonder dat er ook maar een (1) mainstream media-platform aandacht aan gegeven heeft, omdat die zich allemaal aan de verkeerde kant van de redelijkheid bevinden in het racismedebat. Ja, díe Hans Teeuwen inderdaad. Koning van de Lach, Meester van de Tijdsgeest, en vanavond aan de toog in ons keldercafé.

Chips. Nootjes. Bierrrr! LIVE om 21u00 op deze zender, of op het GSTV YouTube-kanaal.