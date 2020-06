Conclusie van de dames: het ligt aan het "systeem" dat 50 uur p/w van onze managers eist. Dat is natuurlijk een vuil patriarchaal complot om vrouwen buiten de boardroom te houden.



Overigens ben ik van mening dat ook hogere managementfuncties prima in deeltijd vervult kunnen worden, het is gewoon werk net als elk ander werk, en het heeft geen magisch aspect dat deeltijdwerk onmogelijk zou maken. Ook al doen veel managers (met name middenmanagers) nogal gewichtig over hun functie.



Maar evengoed zijn vrouwen ook best in staat om die 50 uur te geven als het moet. En om dat laatste gaat het: Als Het Moet. Want ook al werk je in deeltijd en/of normale werktijden, als er stront aan de knikker is dan ben je er als manager dus 28 uur per dag. En in mijn ervaring hebben vrouwelijke managers meer moeite met dat aspect van het werk dan mannen; vrouwen hebben minder graag dat hun prive-agenda overhoop wordt gegooid. En dat is ook wat lastiger als je ook zorgtaken hebt.