In mijn jongere jaren belden wij, in uw geval, naar Pistolen Paul die vond dat de Nederlandse justitie volslagen achterlijke opvattingen had op het gebied van dierenmishandeling. Daarom besloot hij toen samen met een paar jongens een soort strijdgroep op te richten. Paultje: "Kijk en als we dan in de krant lazen dat een of andere godverlaten boerekinkel in Schoorl z'n paard achter de tractor had gebonden, belegden wij eerst een vergadering en dan besloten we- nadat we er eerst netjes over hadden gestemd- of die man in aanmerking komt voor een persoonlijk bezoek. Als dat zo was benoemden we een commissie van een man of tien, die die man eerst horendol sloeg zodat-ie nooit meer in zijn leven een paard durfte aanraken. En daarna deden we met die man precies hetzelfde als-ie met het betreffende mishandelde dier had gedaan; in dit geval werd hij ook driemaal de wei doorgesleept." Weet niet of dit nu nog mag maar het het sloeg toendertijd wel aan...