Denkt u ook weleens: hoe zou die Tweede Wereldoorlog nou zijn verlopen als Blondi de beschikking had over een hontein?

Hier het definitieve bewijs dat die stelling over het einde van de vooruitgang van de menselijke geschiedenis na de Koude Oorlog een grote bak onzin is. Want als Fukuyama het allemaal zo goed wist met zijn grote bek en z'n The End of History and the Last Man, hoe verklaart hij dan: de hontein?

"De hontein heeft drie verwisselbare sproeiers voor verschillende waterstralen. Je kan ook de waterdruk aanpassen. Het enige wat je nodig hebt, is een eenvoudige aansluiting voor een standaard tuinslang. Interesse? Dan kan je vanaf zaterdag terecht in je lokale filiaal van Lidl of online. De kostprijs bedraagt 9,99 euro."

U doet allemaal maar, wij willen een hontein verdomme.

[GS Factcheck. Hontein kost in werkelijkheid 12,99. Ronkende salestekst in Gelderlander-advertorial is dus onwaar .]



BELANGRIJKE UPDATE - Gelderlander past prijs is Lidl-advertorial na factcheck van GeenStijl aan naar € 12,99

Herziene versie piramide van Maslow