"Researchers pioneer revolutionary keg-sized nuclear reactor with a 3D printed core". Nou, you had us at keg, makkers. Schenk nog maar eens bij uit dit vaatje, want er komt een nucleaire verkiezingscampagne aan waarin visverkoopster Mona Keijzer het op hoge hakjes tegen de schoenen van Hugo de Jonge moet opnemen, waarin Lilian Marijnissen altijd de media-Calimero zal zijn tegenover Sigrid Kaag in de strijd om het eerste vrouwelijke premierschap, waarbij jongedame Jesse Klaver met lede ogen moet toezien hoe een paar échte vrouwen al zijn bordkartonnen kansen verkijken en robotje Jetten er bijtijds tussenuit piept, want aan het einde van de strijd, is Mark Rutte voor de vierde keer premier.

Dat is, als we in de tussentijd niet ten onder gaan aan RASSISME & DISKRIMENAASIE, met name in derdehelft-televee op zenders aan het verkeerde eind van de top tien op uw afstandbediening. Tom Staal was vandaag weer bij de Patatbalie en vroeg op anderhalve meter aan de aanwezigen: wordt het Sigrid Kaag, of toch gewoon Johan Derksen, en weten we zeker dat het niet Akwasi is?

P.S. Nu we toch weer alles in zwart/wit bekijken: de witte collectie is nu ook met zwart aangevuld!

Ali B. mag het wel!!1!

"It started with the statues..."

#SORRYJOHAN!