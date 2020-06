: het is pas ronduit als men zich de mond laat snoeren. Als men angst boven rede, verstand en actie laat regeren. Dat anti 1,5 meter demonstraties in 3 steden worden verboden onder het mom dat het evenementen zouden zijn omdat 2 dj's streaming concerten willen geven, terwijl er volop door manbuns op trommels wordt gespeeld en wordt gedanst tijdens BLM demo's die vanwege een belang worden toegestaan.

Of je het met Pegida, anti 1,5 meter, tegen spoedwet bent of tegen is niet van belang. Maar dat het geuit mag worden, en niet geboycot, is het punt. Dus blijf opstaan, discussiëren, ageren en demonstreren voor welk punt je duidelijk wilt maken of verdedigen. Maar doe het zonder rellen en met open vizier, open voor redelijke argumenten en begrip.

En daar gaat het fout. Antifa heeft bepaalde groeperingen de ideale schuld aangepraat. Niemand mag tegen discriminatie zijn, en een ieder die niet meedoet met deze waanzin wordt verketterd of erger nog, verkiest een baan.

Of je het eens bent met VI of niet, Derksen is iig een man die achter zijn uitspraken staat en niet buigt, terwijl het NL elftal staat springen om te gaan voetballen in Quatar. De hypocrisie spat er vanaf.

Mijn punt is: als je ergens achter staat: ga er 100% voor, in redelijkheid. Alleen lijkt het tegenwoordig (mede door schuldwijzen en framing) dat jouw image tegenover je buren en kennissen belangrijker is dan je principes