MEER, MEER, MEER van dit soort columns.

En Virgil heeft ook boter op zijn hoofd. De sponsor van zijn bank heeft een boete gekregen van 1 miljard dollar en wordt beschuldigd van racisme, discriminatie,geld witwassen en corruptie.

www.rollonfriday.com/news-content/exc...

Ondertussen wil Virgil ook maar al te graag naar het WK in Qatar, de werkomstandigheden daar zijn ook niet al te best voor bouwvakkers, schoonmakers en ander werk waarvoor heen HBO diploma nodig is.

Als je echt een statement wil maken, draag je de komende wedstrijden een shirt zonder sponsor, ga je je best doen om een boycot voor het WK in Qatar goed te lanceren. Met wat goed teamwork en doorzettingsvermogen, moet het als Nederlandse speler in Engeland mogelijk zijn om de spelers van West-Europese landen het WK te laten boycotten. Wel gekwalificeerd worden, maar vervolgens gewoon met NL, DE, EN, FR, ES, PT, IT niet op komen dagen op het WK. Dan maak je een statement. Nu ben je gewoon extreem-linkse-zieltjes aan het winnen.