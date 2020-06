Aangezien corona niet weg is, maar we d'r wel allemaal klaar mee zijn en het gewone leven zich weer opricht, met bijbehorende ophef en afleiding, gaan we kappen met het Keronakaffee. Deze vrijdagavond - 19 juni - hebben we nog één hooggeëerde gast onder die titel, namelijk Sywert van Lienden. Met hem praten we sowieso nog over Het Virus, want hij zorgde met zijn Hulptroepen.nu voor meer beschermingsmiddelen voor de zorg - sneller dan Hugo de Schoenen, en we zijn zeer benieuwd naar zijn ervaringen: op zijn Twitteraccount zagen we regelmatig verzuchtingen voorbij komen over de weerstand, bureaucratie en onwil bij de overheid om zijn hulp te aanvaarden. Daarnaast willen we hem ook eens uithoren over zijn eigen carrièrepad van dat LAKS-jochie via graag geziene gast bij DWDD, tot programmaschrijver voor het CDA, waar hij zich recent toe bekeerde.

Vrijdagavond, 21:00 uur, deze zender of op de GSTV YouTube.

Zelfs iets te VRAGEN aan Sywert? Stel maar in de comments!