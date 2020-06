Italië heeft de derde goudvoorraad ter wereld nog voor nr 4: Frankrijk.

en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve

Italië heeft een enorme schaduweconomie, Griekenland nog groter:

nl.wikipedia.org/wiki/Schaduweconomie...

Het mediaan vermogen (de mediane weelde) in Nederland is lager dan dat van alle zuidelijke landen. Ik denk dat dit mede bepaald wordt door de enorme hypotheekschuld die we hebben (ja de staat heeft minder schuld dan de zuidelijke landen maar wat hebben we daaraan?).

en.wikipedia.org/wiki/List_of_countri...

Kortom wij zouden gesteund moeten worden. maar dat gebeurt niet. En waarom? Omdat de gewone NL-er niet te beroerd is om hard te werken vanuit zijn gereformeerde achtergrond. Hij wordt dus telkens weer bestolen door de slimmerikken. Notabene NL als belastingparadijs. Niet voor u en ik. Er is een verschil tussen mediaan en gemiddeld vermogen. De mediane rijkdom is het bedrag dat de vermogensverdeling in twee gelijke groepen verdeelt: de helft van de volwassenen heeft een vermogen boven de mediaan en de andere helft eronder. Gemiddelde rijkdom is het bedrag dat wordt verkregen door de totale totale rijkdom te delen door het aantal volwassenen. In landen waar rijkdom zeer geconcentreerd is bij een klein percentage van de mensen, kan het gemiddelde veel hoger zijn dan de mediaan zoals de Verenigde Staten, Zweden en Nederland!/ Als "onze" overheid buigt voor Brussel worden we nog verder benadeeld. Ze hebben reeds onze natuur en ons milieu om zeep gebracht: we hebben echt de meest vervuilde grond en lucht van Europa en de natuur is niets want ja dichtst bevolkte land. En kijk naar het percentage dat van een bepaalde religieuze beweging is: enorme hoog gegroeid in slechts een halve eeuw. We worden volledig verkocht en verraden door de politieke elite van dit land. Mensen jullie demonstreren tegen discrimintaie, prima. Wij worden gediscrimineerd en voor de gek gehouden! Dus nu de straat op, naar het Binnenhof en eisen dat er geen cent meer naar Brussel gaat. En ga desnoods maar Boris Johnson achterna en eruit. ook al hebben gewone mensen bij Trump en Johnson het niet beter. Straks als de Euro valt misschien wel