Ik vind Netflix al langere tijd bedenkelijk worden; afgezien van het feit dat je je tussen de enorme berg B- en C- meuk een ongeluk moet zoeken naar een écht goeie film, staat het aanbod van die streamingdienst bol van de politieke correctheid; er is vrijwel geen film of serie meer te vinden met op zijn minst één vertegenwoordiger van elk denkbaar mensenras ter wereld. En de films waarin een zwarte president van de Verenigde Staten optreedt, zijn niet meer te tellen.

Die lui zijn in staat om in een 'historische' serie over bijvoorbeeld Elisabeth II, die rol door een zwarte mevrouw te laten spelen.

En in series die zich afspelen in Irak, Afghanistan, Pakistan of een ander broeinest van islamitische barbarij, blijken al die baarddragers in soepjurken uiterst sympathieke, zeer pro-westerse lui te zijn, die altijd onterecht verdacht worden van terrorisme of andere soorten van geweld, moord & doodslag. In plaats daarvan hebben de Russen - of ordinaire westerse criminelen - het gedaan.