We moeten het kunnen hebben over de wenselijkheid, en misschien zelfs het verwijderen van standbeelden van slavenhandelaren- en eigenaren. Maar wat er nu gebeurt is exact het tegenovergestelde. Standbeelden worden in het VK en België zonder enig debat, in een moreel reflex uit steden verwijderd. Onderstaand bijvoorbeeld een van de vele slachtoffers in Londen, bovenstaand wordt o.a. Columbus door demonstranten gesloopt op minstens vijf plekken in de VS. Wat levert dit op?

Voordelen

- Mensen die afstammen van of lijken op verhandelde Afrikaanse slaven worden niet langer door die standbeelden geconfronteerd met de periode waarin hun voorouders en etniciteit als dieren verscheept en gebruikt werden.

Nadelen

- In plaats van dat een bevolking na een periode van publieke overpeinzing tot een gedragen beslissing komt, wordt hen een beslissing opgelegd, wat bestaande spanningen mogelijk juist vergroot.

- Het schept een precedent van mob rule.

- In plaats van dat dit pijnpunt geïntegreerd wordt in een nieuwe modus, worden enkel de uiterlijke manifestaties ervan uitgewist in een poging de herinnering eraan te onderdrukken.

Moeilijkheden

- Waar trek je de grens? Mag Churchill dan ook neer, omdat hij 'racistisch' was? Z'n standbeeld is in ieder geval al als zodanig beklad, en hier wordt er al onder luid gejuich opgeroepen tot verwijdering.

- Verlossen we onszelf wel van zonden die we niet zelf hebben begaan door de geschiedenis uit te wissen?

- Zijn we consequent en doen we dan hetzelfde met bijvoorbeeld straatnamen van Arabische en Ottomaanse slavenhouders/handelaren die zo'n 1,3 miljoen blanke slaven ontvoerden en verkochten (lazen we in het keurige The Guardian) en bovendien veel later waren met het afschaffen van slavernij? Of geven we gewoon toe dat het in essentie een intersectionale agenda is, enkel en alleen gericht tegen het blanke 'patriarchaat'.

Je eigen cultuur teveel degraderen heeft mogelijk de hoogste prijs

Er is een vreemde passage uit het bijbelverhaal Noach die ons altijd bij is gebleven. Noach was 'perfect in zijn generatie', en was door deugd en offer als enige in staat de ark te bouwen en zo de zondvloed met zijn familie te overleven. Nadat hij de boel gered had legde hij een wijnplantage aan, werd voor 1 keertje katje lam en belandde naakt in zijn eigen tent, onbedekt. Noachs jongste zoon, Cham, zag zijn vader naakt in zijn tent liggen en haalde zijn twee broers Sem en Jafeth erbij om hun vader in deze toestand te bekijken. Maar Sem en Jafeth wilden hier niet aan mee doen, en bedekten hun vader met een kleed. Noach werd wakker, kwam erachter wat Cham gedaan had, en vervloekte vervolgens Chams zoon Kanaän: "Cursed be Canaan! The lowest of slaves will he be to his brothers." Wellicht ligt hierin de metafoor dat als je je vader (je cultuur) teveel te kijken zet, ridiculiseert en degradeert, je nazaten gedoemd zijn tot een slavenbestaan. Zin in coke nu.

Leo II was gewoon een bruut

Daar gaat Leopold II

Heeft ze ook weer een punt

Colour us surprised

Nou, dat verbaast ons nog positief eigenlijk

Ook Nederland roert zich