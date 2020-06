We hebben laatst die Netflix-docu over Epstein er even doorheen gejaagd, en de getuigen die daar tegen Andrew worden opgevoerd zijn dusdanig overtuigend dat het bovenstaande BBC-interview van afgelopen december opnieuw het kijken waard is. Plaatsvervangende klamme handen krijgen we van zo opzichtig liegen over zulke zware aanklachten. Maar goed, daar denken THE FEDS precies zo over, want die vinden het hoog tijd voor een kruisverhoor met bouwlamp in z'n gezicht. "The US Department of Justice has requested an interview with Prince Andrew as part of its criminal investigation into the alleged sex trafficking ring once operated by Jeffrey Epstein, according to a person familiar with the matter".

Okay, we schreven uitlevering in de kop omdat dit gewoon heerlijk klinkt, maar het is meer een soort dringend visite-verzoek. Drew en z'n advocaten op de loonlijst van de Britse belastingbetaler claimen nu dat DE PRINS herhaaldelijk heeft aangeboden met het onderzoek te komen helpen, maar daar denkt het Amerikaanse Department of Justice heel anders over. Lees deze bepaald brisante weerlegging gisteren door het DOJ:



"Today, Prince Andrew yet again sought to falsely portray himself to the public as eager and willing to cooperate with an ongoing federal criminal investigation into sex trafficking and related offenses committed by Jeffrey Epstein and his associates, even though the Prince has not given an interview to federal authorities, has repeatedly declined our request to schedule such an interview, and nearly four months ago informed us unequivocally – through the very same counsel who issued today’s release – that he would not come in for such an interview. If Prince Andrew is, in fact, serious about cooperating with the ongoing federal investigation, our doors remain open, and we await word of when we should expect him."

Drew, pik, je hebt mooi, hoog en onschendbaar geleefd, maar 'No one gets away with anything. The correction is coming.'

They all knew.