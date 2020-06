Conclusie: al die andere samenkomsten buiten waar wel boetes werden uitgedeeld waren ook prima, deugende media geeft het nu pas toe omdat 'een van hen' onder vuur ligt. En daar wringt de schoen. Het is een verhaal van twee rechtssystemen in Nederland. Maar dat wisten we natuurlijk allang. Als Volkert Ad Melkert had uitgeschakeld dan zat hij nog steeds vast. Als die jongens ipv naar een moskee naar een kerk een brandende aansteker hadden gegooid dan waren ze al lang vrij, sterker nog dan hadden ze nooit vastgezeten. Als dat waxinelichtje naar mij ipv ambtenaar #1 was gegooid, dan was die gast nog niet eens vervolgd. Als er over mijn kinderen ipv de kinderen van ambtenaar #1 op een smerig forum op het internet iets werd gezegd, dan had de politie mij weggelachen. De politie is volledig 40-45 gegaan afgelopen maanden qua beperking van vrijheden, maar toen Halsema tegen hen zei: 'grijp maar niet in, dít is een goed protest', toen lieten ze hun bonnenboekje zo snel als maar kon vallen (buik nog vol van de iftar; nog nooit politie vroeger in de kerk met kerst gezien trouwens). Nee, dit jaar heeft mijn vertrouwen in de ambtenarij, de rechtsstaat en de media niet vergroot.