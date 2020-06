Anti-zwart politiegeweld? Even wat feiten.

Volgens de Federal Crime Statistics is 12 procent van de door geweld om het leven gekomen blanken gedood door de politie. Bij zwarten is dit slechts 4 procent.

Er is geen sprake van ’een oorlog tegen zwarten’. Zwarten worden verhoudingsgewijs niet vaker doodgeschoten door de politie. Er zijn gewoonweg vaker confrontaties tussen zwarten en de politie, omdat in de VS de zwarten zeven keer vaker misdrijven plegen dan blanken.

13 procent van de bevolking is zwart, maar zwarten zijn betrokken bij 26 procent van de misdrijven waarbij wordt geschoten door de daders. 52 procent van de moorden wordt begaan door zwarten. In New York zelfs 75 procent van de moorden en daar is 23 procent van de bevolking zwart. In vergelijking: in New York is 39 procent blank en die zijn slechts voor 2 procent van de moorden verantwoordelijk.

In de 75 grootste Amerikaanse gemeenten maken de zwarten 15 procent van de bevolking uit en ze zijn verantwoordelijk voor 62 procent van de roofovervallen en 57 procent van de moorden. Het is dus evident dat de politie verhoudingsgewijs vaker moet optreden tegen zwarten en daar zijn nu eenmaal risico’s aan verbonden. Dat desondanks ze relatief gezien minder vaak dan blanke daders door de politie worden gedood, bewijst hoe zorgvuldig de politie is om discriminatie of racisme te vermijden.

De overgrote meerderheid van vermoorde zwarten werd door zwarten gedood. Op 6000 door geweld gedode zwarten in 2014 werden er 12