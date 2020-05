:

Lul toch niet zo dom man. De extremistische islam heeft niets met links te maken. Dat politiek links ***in het westen*** de extremistische islam relatief op handen draagt, m.n. door nogal mentaal beperkte linkse politieke figuren komt vrijwel geheel uit het - "The enemy of my enemy is my friend principe" en uit electorale belangen. Vraag in landen als Pakistan, Egypte of Indonesie aan anders gelovigen of progressie moslims (ja die bestaan!) wat de extremistische islam is - en ze omschrijven het allemaal als extreem conservatief rechts extremisme.

M.b.t. dit soort extremistische zogenaamde dierenactivisme staat meestal geheel los van elke politieke verbinding. Omdat dit soort extremistische 'eigen gelijk' tunnelkijker types zich niet willen associeren met elke vorm van politiek - want niet extreem genoeg. En als je naar V. van der Graaf zijn gedane uitspraken kijkt, dan is deze mentaal beperkte rat eerder (extreem) rechts, dan links - staat totaal los van dieren welzijn etc.