Niemand in Groningen zit te wachten op graaier Isabelle Diks. GroenLinks zat landelijk met haar in de maag na de wachtgeldkwestie en heeft haar een baantje gegeven in Groningen. Beetje weg uit het zicht zeg maar. Diks werd slechts met steun van haar eigen partij en coalitiepartijen D66, PvdA en ChristenUnie op het pluche gekozen, de oppositie stemde in zijn geheel tegen. Maar weer eens een bewijs dat kennis, betrouwbaarheid en integriteit er totaal niet toe doen in polderend coalitieland. De coalitie moet hoe dan ook in stand gehouden worden aangezien het pluche heerlijk zit. Crimineel gedrag wordt gewoon met de mantel der liefde bedekt en naar de burgers steekt men zoals gewoonlijk een dikke midden vinger op. Geweldig die hedendaagse politici. Dag na dag ziet de politiek het vertrouwen door de burger in politici nog verder onder het nulpunt te brengen. Het is niet voor niets dat dergelijk tuig steeds verder gaat in het volgen van gewone burgers, ze zijn als de dood dat de pleuris wel eens gaat uitbreken. Anderzijds, het is Nederland. Volgend jaar weer lekker allemaal stemmen op dezelfde incompetente bende en wie buiten de boot valt krijgt wel weer een baantje met voldoende mogelijkheden tot fraude en sjoemelen.