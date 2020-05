"De fotograaf, Toby Smith, zag in de documentaire beelden die hij had gemaakt in Mongolië. Hij heeft daarna van YouTube geëist dat de documentaire onmiddellijk van het kanaal zou worden verwijderd.

Smith had ook eerst naar Moore zelf kunnen stappen, maar heeft dat bewust niet gedaan. "Ik had er geen zin in om te onderhandelen. Ik sta niet achter de documentaire, want ik ben het niet eens met de boodschap", zegt Smith in de krant The Guardian."

Het is toch niet te geloven. De stok om mee te slaan is gevonden. Dit is nou links. Dit is Silicon Valley. Hun zijn de boekverbranders van weleer. Het is epidemisch. Alles wat niet in het opgelegde SJW narratief 'past' wordt op zwart gezet. En ook dat toontje van de NOS. Wie nu nog niet snapt dat de mainstream niks meer dan een autoritaire klucht is heeft het niet begrepen.