Toen was Nederland Nederland al niet meer hoor. Denk dat het Nederland Nederlandst was in de jaren '50 en net voordat de hippies en met name nieuw (s)links de boel overnamen eind jaren '60. Vanaf toen ging het mis al had je in de jaren '70 misschien wel de grootste vrijheid als individu.



Jaren '80 kwamen de authoritarians juist weer op stoom. Multikulti en massa immigratie waren heilig verklaard, en een ieder die er wat van zei was een faxist. Zie Janmaat. Werd letterlijk een vergadering uitgebrand waarbij zijn partner een been verloor. De rest van tata Nederland ging nog net niet juichend door de straten. Want die nasi werd aangepakt want hij zei stoute dingen volgens de MSM.