Hallo allemaal. Wat fijn dat u er bent. De kachel brandt in het enige café van Nederland met de verboden woorden: D66, Het Griepje en Veiligheidsregio. U mag hier over vanalles lullen, maar ff niet over Tante Sigrid, Frontberichten, en die bolle vrijheidsberovende bobo uit Nijmegen. Want dan sturen we onze boa's [foto onder:] op u af, en dan bent u nog niet jarig, zoals bijvoorbeeld Kim Verstappen uit Den Bosch die wel jarig is, en nieuwe borsten heeft gekregen. ALLEN: "Gefeliciteerd Kim!" *muziekje opzet*

Onze BOA's

Heee....

Voorts wijzen wij u op onze rijkelijk gevulde leestafel in het CoronaCafe, met internationale couranten, interessante opiniestukken over De Toestand in De Wereld en het laatste nieuws over Arjan Peters, de bepotelende boekenredachteur van de Volkskrant die door de Volkskrant op NON-ACTIEF is gesteld wegens bepotelen van PamfletMeisjes. Het uitgebreide diepgravende veelomvattende artikel over Arjan Peters in de Volkskrant vindt u HIERRR. Neem er wel wat te drinken bij, want het is nogal een lijvig artikel met een leestijd van een week. Overigens helaas zonder plaatjes van LITERAIR GENIE en dame in kwestie Rinske Hillen, de schrijfster met die billen.

En nu we het toch over literaire vrouwelijke talenten hebben. Triangl Swimwear heeft Carolina Sanchez (insta) gestrikt voor badmode 2020. Waarvoor hulde. En het bewijst maar weer eens. Mooi roze is niet lelijk. Proost iedereen, en hou het een beetje fatsoenlijk hiero - het is hier geen RTL Facebook.

Hoi. Ga je mee zwemmen?

Lunchen mag ook