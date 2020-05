Mensen kijk:

Alle overheden praten al maanden enkel technocratisch: "We volgende de experts".

WHO is DE 'expert'.



WHO heeft een plan: "Immunization Agenda 2030 A global strategy to leave no one behind " www.who.int/immunization/IA2030_draft...



Zie pagina 26:

"1. Build and sustain strong political and financial commitment for immunization at all levels."

"2. Ensure that all people and communities value, actively support, and seek out immunization"



Maakt u geen illussies. Het maakt niet uit wat u zegt, wat Baudet zegt, wat elke politici of wie dan ook zegt. Het plan van de WHO(bill gates) IS WAT ER GAAT GEBEUREN. punt.



1.Overheden gaan politieke en financiele incentief kweken voor vaccins.

2.Overheden gaat de informatieverstrekking omtrent vaccins zodanig aanpassen dat men EEN VACCIN WILT... propaganda dus.



Al het andere is ruis mensen. Flatten the curve, 1,5 meter, nieuw normaal, versoepelingetje hier, strenger regeltje daar.... Allemaal totale kolder!



U zult een vaccin en immuniteitspaspoort krijgen.

Dat is wat Bill Gates wilt, en zo zal geschieden.