Wanneer gaan we weer normaal doen? Die anderhalve meter is onzin. Terrassen met enorme tussenafstand is onzin. Stranden afsluiten is debiel. Het stilleggen van onderwijs en complete industrieën is onzin. Op een paar plekken heeft corona kort en hevig toegeslagen, soms vernietigend. China heeft ons waarschijnlijk maandenlang in het duister gehouden over hun uitbraak, andere landen zijn overvallen door het virus, en met de kennis van nu was het onderschatten van (de komst van) corona in januari niet slim.

Maar overal neemt de pandemie af. 5 miljoen bekende besmettingen wereldwijd (in werkelijkheid ongetwijfeld veel meer, want de meeste mensen hebben helemaal nergens last van), en er ziijn amper 330.000 doden. Griep doet 450k tot een miljoen doden per jaar en ja die vergelijking kun je prima maken. Ondertussen vertellen de rampzalige economische cijfers dat de werkelijke tol van corona nog geheven moet worden, terwijl mensen door het weer én van de weeromstuit vanzelf weer normaler gaan doen - """intelligente""" lockdown of geen """intelligente""" lockdown: gewone Nederlanders voelen de financiële depressie-bui al lang hangen.

Nederland is de ziekenboeg in gegaan door wintersporters en carnavalsvierders, waar te laat en te lankmoedig op gereageerd is door de regering Rutte (hallo Hugo en je slecht beschermde verpleeghuizen, dag Jaap en je eeuwige ontkenning van mondkapjes, de tiefus voor je, Onvermijdelijke Ab Osterhaus en je mediageile met alle griepwinden mee-gewaai). Daarna is er volle bak opgeschaald, maar nu durft niemand de versoepeling te versnellen.

Dat we in het begin schrokken, heftig reageerden, niet wisten wat te doen en niet doorzagen wat corona is en doet, dat is begrijpelijk. Inmiddels weten we dat coronadoden gemiddeld 82 zijn, en/of onderliggend lijden hadden en dat voor het overoverovergrote deel van de mensen (gezond én besmet) corona volstrekt ongevaarlijk is gebleken. Het aantal IC-bedden is ruim onder de kritieke grens. Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen nadert de nul. Maar Rutte peilt 43 zetels, en ambtenaren nemen nou eenmaal nooit risico's. ZZP'ers en MKB'ers beginnen om te vallen. Jongeren - de minst kwetsbare groep voor corona - betalen de hoogste financiële tol. Als de steunmaatregelen van de overheid straks stoppen, zullen alle verdiepingen van kantoorpand Nederland waar de bullshitbanen zich bewegen, ongetwijfeld ook worden ontruimd. Werkloosheid wordt de nieuwe pandemie.

In februari/maart kon je zeggen: better safe than sorry. Eind mei moet je constateren: als je nu zó krampachtig blijft doen over een virus waarvan je weet dat het zich onder normale, goed geventileerde omstandigheden nauwelijks verspreidt onder gezonde, jonge mensen, en zich buiten zelfs helemáál nauwelijks verspreidt, eten we met kerstmis massaal bij de gaarkeukens. Stop de lockdown, wacht nog even met concerten, festivals en volle stadions, bescherm de verpleeghuizen maximaal, maar heropen het land. Corona is een naar virus, maar risicoloos politiek gepolder is op de langere duur veel dodelijker. We lazen zelfs een stuk waarin simpelweg de claim gemaakt wordt dat een lockdown een luxekeuze voor rijke(re) landen is - maar wel eentje met enorme risico’s.