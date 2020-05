Ook wel de InterCity Nieuwe Generatie (ICNG), treinstel 3108 om precies te zijn. De kenners zater er gister in ieder geval bovenop (← mooie foto's) en leggen ons graag even uit hoe en wat. "Het is de eerste van in totaal 99 treinstellen; 79 treinen zijn bedoeld voor de binnenlandse dienstregeling, 20 voor de treindienst naar België. In totaal zullen de treinen zo’n 33.000 zitplaatsen bieden. Het gaat om 50 vijfdelige treinen, en 49 achtdelige treinstellen. De treinen die naar België kunnen zijn uitsluitend achtdelig. De nieuwe treinstellen kunnen 200 kilometer per uur en zullen voornamelijk via de hogesnelheidslijn gaan rijden."

Maar, wat vindt het volk ervan? Nou, wij zijn er alvast uit, en snappen prima dat ze hem de Wesp noemen want die komen ook altijd je zomer verpesten. Het is een kaalslag vinden we. Het brengt je van A naar B maar dat is dan ook echt het enige. Het is als tanken bij een onbemand tankstation, je mist op een gegeven moment toch je eigenheid en erkenbaarheid. De sjeu is er een beetje af en dat vinden we al heel lang in deze maatschappij.

Juliën maakt er een dagje van!