Straks, als de samenleving van de anderhalvemeter is opgeheven, dan zitten ze weer thuis op de bank, met een zak naturelchips en Duyvis dipsaus 'carnaval'. Maar nu hebben ze hun Canta's richting Eindhoven gestuurd om daar te verkondigen dat ZIJ, de Hannie de Handenweigeraarsters, de Jensen-gekkies, de 5G-theoretici en de gruzelementen van de gele hesjes, klaar zijn met die 1,5 meter. Weg met Rutte, en zodra dat is gebeurd, dán pas kunnen ze verder met hun leven, en ruilen ze die gele hesjes weer om in overalls van The Flying Doctors en jassen van Unicef, om elders de wereld te gaan verbeteren. Ook fijn dat de 'Wakker Worden'-dildo op de foto hierboven zijn bordje begint met de tekst 'het virus is heus wel echt'. Is dat even een geruststellende boodschap aan het adres van de nabestaanden van de 5.811 doden, aan alle mensen die hun geliefde niet meer mochten knuffelen, aan iedereen die vrienden heeft begraven en aan iedereen wiens opoe eenzaam zit weg te kwijnen in het bejaardentehuis. Het virus is heus wel echt, MÁÁRRRRR: "Wakker worden!"