En de winnaar, de genomineerde voor de Divibokaal, is de GSTV Den Haag Reportage van Tom Staal. Het citaat uit het juryrapport: Om in zo'n witte mannenwereld een gehandicapte, een Marokkaanse migratie-achtergrondiër, een homo, een NOS'er (BONUSPUNTEN!!!), een vazal van Erdogan, een vrouw van kleur, een socialist én Theo Hiddema te vinden die ook nog leuk en vlot spreken is erg knap (ze waren volgens Tom de enige aanwezigen bij de patatbalie). Belangrijk daarnaast is dat Tom bewust door is gaan zoeken toen hij ze niet meteen vond.

Huishoudelijke mededeling voor de reaguurders: dit topic doet vanavond tevens dienst als coronacafé, dus vanaf een uur of 23u05 zijn uw off topic tegels ook weer van harte welkom.