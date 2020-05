Verschrikkelijk nieuws uit Amersfoort, waar pizzadieven een pizzabezorger van zijn pizza hebben beroofd. Volgens onderzoek van de GeenStijl Vitale Beroepen Desk is pizzabezorger op sexy verpleegster na het vitaalste van alle vitale beroepen. En zonder pizza wordt het uitvoeren van de vitale taken van een pizzabezorger vrijwel onmogelijk. Maar even serieus nu: een pizzabezorger met twee motoren en een scooter blokkeren, vastpakken en in elkaar meppen is echt het laagste van het laagste. Dus iedereen die gisteren rond 17:15 in de buurt van Het Masker (onhandig wel, red.) in Amersfoort iets van de laffe beroving heeft gezien moet even de politie bellen. "Op de scooter reed een jongen met een breed postuur en een blanke huidskleur. Hij droeg een wit shirt en een donkere spijkerbroek. Op de motor reed een jongeman van ongeveer 19 jaar. Hij is 1m90 lang en droeg een zwarte jas en een wit shirt. De andere motorrijder is een jonge man met een kleine zwarte baard. Hij is ongeveer 19 jaar en hij droeg een donkere trui, donkerblauwe spijkerbroek en witte Adidas-sneakers."