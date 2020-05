Als "we" homohaat willen bestrijden, moeten we

1) het ook aandurven om homohaters te vervolgen voor een haatmisdrijf, en eventueel ook te denationaliseren (lees: paspoort afpakken) en het land uitgooien,

2) het ook aandurven om religies en religieuze scholen te verbieden als ze nog doorgaan met homohaat.

Dat gebeurt nu onvoldoende. OM, rechters en politiek schijten peuken voor de racismekaart. ze zijn bang daarvoor. Angstig. Die angst word hen opgedrongen door beroepshaters als Clarice, die schreef dat iedereen die homohaat wil bestrijden dat alleen maar doet omdat een stok gezocht word om moslims mee te slaan, maar ja ... Clarice is dan ook iemand die #whiteshaming als hobby heeft, en eigenlijk gewoon 24/7 naar stokken zoekt om blanken mee te kunnen slaan. Maar goed, zij is niet de enige. Er zijn meer van zulke haters die een negatieve invloed (het 'wegkijk'-syndroom) op politici hebben en er voor verantwoordelijk zijn dat vele misstanden in ons land nog steeds niet worden aangepakt. Zoals ook met de homohaat.

Zij zijn er daarom ook de schuld van dat al die homohaat gewoon door kan gaan en zulke mensen en scholen met hun haat ermee wegkomen. En wat een enorm verschil met bijvoorbeeld Turkije, waar er WEL een mensenrechtenorganisatie is die aangifte doet tegen tegen een homohaters imam.

In NL is dat ondenkbaar sinds er werd geoordeeld dat de door de El Tawheed moskee verkondigde homohaat (iets met homo's van het dak gooien) niet strafbaar en vrijgesproken werd. Leuk detail: dat is dezelfde moskee die in latere jaren weer bekend werd door de aantallen IS-gangers, die echt waar niet hoor in die moskee radicaliseerden. ;)



Religie mag nooit als excuus voor haat misbruikt worden. En ik denk dat het tijd is ze daartoe te DWINGEN, en anders verbieden we gewoon die op religie gebaseerde HAAT.

www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-...

www.geenstijl.nl/5149532/islamitische...

En, ook belangrijk, geloofsstromingen waar je als homostel wel geaccepteerd word, kan trouwen of je relatie kan laten zegenen nl.m.wikipedia.org/wiki/Christendom_e... meer media aandacht geven.



P.s. Rob Jetten krijgt niet mijn stem omdat hij homo is. Hij krijgt het niet omdat hij een klimaatdrammer is. Vol van white guilt. Bang om een Racist genoemd te worden, Hij durft veel problemen niet eens bij de naam te noemen. Daarom.