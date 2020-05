FOTO - Vrouw, op anderhalve meter van een badpak

Nederlanders. Deze week gaan we allemaal naar het strand gereguleerd en op anderhalve meter afstand ontspannen in de buitenlucht. Het wordt namelijk warm en op donderdag gewoon heet (en droog): volgens de makkers van Buienradar halen we dan de ACHTENTWINTIG GRADEN. Nog even en de temperatuur in Nederland is zo hoog opgelopen dat ze niet meer mee mag met een Corendon reis. Perfect weer dus, om lekker weg te gaan in eigen land. Gratis tip van ons: in de Haagse Schilderswijk kun je heerlijk ontspannen met een groepje van de zon genieten. Veel plezier!