Niet alles dat bolvormig is, is een voetbal. Tenzij je dat erin wil zien.

Dus, wat is er mis met een zwarte piet?

Stel je bent zwart van jezelf en je wil piet spelen.

Kan dat dan wel of niet?

Blijkbaar niet.

Dat zou discriminatie zijn.

En het heeft ook niets met slavernij te maken. Piet kan gaan wanneer hij wil. Piet is geen slaaf van Sinterklaas.

Dus de Pieten blijven uit zichzelf bij Sinterklaas.

Dat kan zomaar, want Sinterklaas is een heiligman, een bisschop, een mythisch figuur.

Dus het is racisme/slavernij zoeken waar het helemaal niet is.

KOZP moet eerst eens uitleggen wanneer een blanke man met meerdere zwarte medewerkers een slavendrijver is en wanneer niet.

Kunnen ze dat niet, dan moeten ze hun mond houden.

Kunnen ze dat wel, dan mag KOZP uitleggen of dit van toepassing is op Sinterklaas en zo ja hoe dan.

Ben benieuwd naar de uitleg.