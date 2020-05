Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max . Dat zijn de namen van de vijf kerels (22 tot 38 jaar) die bij Scheveningen zijn overleden door een dodelijke cocktail van een draaiende wind, verraderlijke stroming en vooral een verstikkende laag schuim. Joost, Pim en Sander waren trainers van Gezond Aan Zee Outdoor (GAZO), ervaren zwemmers, lifeguards, bodysurfers, doorgewinterde watersporters. Max en Mathijs, studenten van de TU Delft, kwamen om te surfen. Het lichaam van Mathijs is gezien, maar nog niet geborgen - het dreef weer af richting zee.

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) doet onderzoek naar het verstikkende zeeschuim, een alg die met name in de lente 'bloeit' en als restproduct een eiwit vrij laat komen, dat door de golven wordt opgeklopt tot een schuim. Door de draaiende wind en de wilde zee hoopte het schuim zich vermoedelijk op achter het Noordelijk Havenhoofd. De Haagse surfer Pat Smith zegt tegen de NOS dat hij zo'n dikke laag schuim niet eerder heeft gezien. "Het schuim kwam over de rand van het havenhoofd: die rand is 3,5 meter hoog." Een van de overledenen zou bloed in zijn longen gehad hebben, wat op verstikking zou duiden. Het NIOZ hoopt met het onderzoek in de toekomst eventueel schuimwaarschuwingen af te kunnen geven, maar het drama in Scheveningen lijkt toch vooral een combinatie van unieke omstandigheden en botte pech.

Volgens woordvoerder Kees Brinkman van de KNRM is het drama in Scheveningen 'ongekend'. "Als er surfers omkwamen dan waren het altijd incidenten met één surfer. Dit is voor zover ik weet niet eerder voorgekomen." Smith: "Ik zie heel veel reacties komen in de trant van: 'Surfers brengen KNRM-mensen in gevaar'. Maar deze jongens waren dus juist bezig met reddend zwemmen. Juist op dit soort momenten is het de moeite waard om te trainen." En dan, tot slot, als bijna alles gezegd is, is er altijd nog wel een burgemeester. "Aan alle getroffen families wil ik laten weten dat wij in Den Haag allemaal om u heen staan."