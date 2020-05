Beste Geenstijl,

Corona is kut, thuiswerken is soms kut, kinderen thuis onderwijzen is ook best kut, lockdown kut, mensen die geen afstand houden is kut, veel kut dus. Mooi dat daarom de kids weer naar school kunnen. Goed onderwijs, bezig zijn, weg uit huis. Kut als je dan ziet dat een zeker iemand het nodig vind om vlak voor vertrek naar school de fiets te moeten jatten van je zoon. En ja, de sleutel zat er net in. Tandenpoetsen, tas pakken, schoenen aan en weg is de fiets. Gelukkig hebben we de beelden nog en is Middelburg niet zo heel groot. Aangifte gedaan bij politie, maar dat ken ik wel: fiets met sleutel heeft geen prio. Toch is het kut, aan andermans spullen zitten. Zelf gespaarde fiets van mijn zoontje. Dus, kunnen jullie hier iets mee? Foto’s en video plaatsen? Beloning: 100 euro en een doos zeeuwse bolussen. En liefde, maar wel op afstand.

Dank alvast voor het overwegen, dank en bolussen voor plaatsen.

Mooie dag,

Bert en Symen (het zoontje van 11)

[info svp naar redactie@geenstijl.nl, gaat om een blauwe Cortina Milo, Framemaat 51cm met een zwart krat. Maar die laatste is er vast al af.]

