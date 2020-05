Ze hebben denk ik geen keus, daarom nemen ze ook de adviezen van Bill Gates 1 op 1 over, zoals geen evenementen meer totdat er een vaccin is. Bill Gates heeft in vrijwel al zijn voorspellingen gelijk gekregen. Hoe hij aan bepaalde voorkennis komt daar kun je over speculeren: "Moderna and federal scientists skipped animal testing because “it wasn’t on the critical path to getting mRNA-1273 to a clinical trial". Maar Bill Gates heeft nu aangekondigd dat er een pandemie 2 komt in de vorm van een terroristische aanslag met een biologisch wapen met een nog hogere mortaliteit. Gezien zijn kennis en achtergrond vind ik de overtuiging waarmee hij dat nu al voorspelt beangstigend:

youtu.be/ipaP5zTVKKU?t=170

Ik licht even nader toe waarom ik de uitspraak beangstigend vind. Dit recente artikel bevat een analyse m.b.t. het ADE fenoneem, de antilichaam afhankelijke verbetering:

www.cambridge.org/engage/coe/article-...

Er wordt n.a.v. ADE een waarschuwing gegeven m.b.t. het toedienen verkeerd serum:

Citaat: "Sera containing antibodies with low affinity for spike proteins can induce ADE and, conversely, lead to more severe disease. If the affinity of the antibody is high, the neutralizing effect becomes dominant, so a high-affinity antibody against the viral spike protein may subside the ADE pathology. Furthermore, gene editing that reverses the S641G mutation of type G virus may be an effective therapeutic strategy."

Maar de laatste aanbeveling stelt voor dat een effectieve therapeutische strategie een genetische manipulatie kan zijn die de S641G-mutatie omkeert. Maar dat betekent dat het omgekeerde waarschijnlijk ook kan gebeuren. Als er zich dus opnieuw een enkele mutatie voordoet in het sleuteleiwit via recombinatie of in een laboratorium dan komt de groepsimmuniteit in gevaar en ontstaat er een kans op herinfectie en een ernstiger verloop van de ziekte via ADE. De vraag is dus hoe groot is deze kans op pandemie 2?

Tot slot, dit stond ook vermeld in hetzelfde artikel:

Citaat: "Our epidemiological analyses also provide hints on the diagnosis and treatment of COVID-19. Children and pregnant women, who are more likely to produce lowaffinity antibodies, may be at risk for severe COVID-19 from ADE. If the virus enters the cells due to ADE, the measurement of free virus does not reflect the pathophysiology."

Dit komt overeen met de rapportages over de nieuwe auto-immuunziekte waarvan men zich afvraagt of er een verband bestaat met COVID_19. Sommige kinderen testen positief voor het coronavirus maar andere niet. Als de vrije virusdruk te laag is omdat opname in de cellen ogenblikkelijk wordt gefaciliteerd dan is de PCR-test ook negatief.

Aanvullende literatuur:

Mutatie in sleuteleiwit (614G) laat de opkomst van een meer overdraagbare vorm van SARS-CoV-2 zien:

www.biorxiv.org/content/10.1101/2020....

G614 mutatie in sleuteleiwit SARS-CoV-2 zorgt voor een hogere mortaliteit:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32374903