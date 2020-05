Zo. Groot bord opgehangen vanavond: GEEN HUGO'S GEWENST, INDIEN ZE MINISTERS VAN CLOWNSSCHOENEN EN DATANAZI ZIJN. Alle andere Hugo's mogen er gewoon in. Maar op Bint zitten we niet te wachten. Want het gaat hem geen reedt aan waar we zitten, met wie, en wat we daar doen. Het Coronacafe is een toog voor het vrije woord, een uitlaatklep voor lockdownleed en een plek waar je bezwaarde gemoed van maanden thuiswerken, kleine kinderen om je heen of de zorgen voor je ouwe moeke (die in door Hugo niet beschermde verpleeghuizen ligt weg te kwijnen) even te vergeten. Morgen, dan gaan we het live in het GSTV Coronacafe weer over belangrijke dingen hebben met Alptekin Akdogan: hoeveel zin of onzin is die anderhalve meter in de trein, wat voor nut hebben mondkapjes, en hoe staat het OV-personeel in deze hele zooi, want die mogen het weer opruimen - terwijl Hugo de Jonge samen met de 5G-gekkies onder een zendmast straling staat af te vangen. Want aan hem hebben we mooi niks. Ober, dikke lul en drie bier svp!