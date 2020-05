Jongens, de libs mogen de aarde hebben. Kennen we nou wel en we zijn hier moe van het winnen. The Greatest Generation - wij - gaan naar de sterren en daar voorbij. En natuurlijk doen we dat door ons aan te melden voor Amerika's Space Force. "Maybe your purpose on this planet, isn't on this planet." Want als wij naar de sterren kijken zien we twee dingen: veel brandstof, weinig democratie. De Democraten proberen de shine weer even te stelen door een gelijknamige star studded 'comedyserie' te lanceren. Maar wij hebben welgeteld 0 keer gelachen om de onderstaande trailer, en dat is echt niet alleen uit tribale overwegingen. Daaronder uiteraard even Pence's Space Force-toespraak met de Halo soundtrack eronder, en na de breek gewoon even de beste Halo-reclames. Want de UNSC is vooralsnog de enige space force die we erkennen. Starfleet legt de morele lat namelijk veel te hoog en daar ontregelen we van. De UNSC ontvoerde tenminste gewoon kinderen om er supersoldaten van te maken en verving het origineel met gehandicapte klonen.

All rise

Starry Night

Believe

ODST

Remember Reach

Birth of a Spartan