Niet alleen de medewerkers van de NS hebben het moeilijk.

Bijna alle beroepsgroepen hebben het moeilijk,

Alle beroepsgroepen hebben het niet makkelijk....

De kappers zitten met de handen in het haar.

De slagers hebben niet genoeg vet op de botten.

De nagelstylist heeft geen nagel om aan het gat te krabben.

De dokter is er goed ziek van.

De prostituees gaan naar de kloten.

De tandarts trekt het niet meer.

De electricien kan de spanning niet meer aan.

De exporteur voert niets uit.

De boswachter ziet door de bomen het bos niet meer.

De brandweermannen zijn uitgeblust.

De kweker zit op zwart zaad.

De opticien wenst iedereen sterkte.

De postbode is erg bezorgd.

De treinmachinist is het spoor bijster

De wielrenner kan niet rondkomen.

De aardappelboer zit in de puree

De voetballer heeft geen doel meer

De deejay draait door.

De uroloog is best pissig.

De gynaecoloog bevalt het niks

De toiletjuffrouw zit in de shit.

De kroegbaas is goed zat.

De piloot zit aan de grond.

De calculator rekent nergens meer op.

De loonwerker kan wel door de grond zakken.

De loodgieter staat het water aan de lippen.

De imker kan er met de kop niet bij.

De windmolenbouwers gaan in hoger beroep.

De accupuncturist steekt het.

De inpakkers kunnen wel inpakken.

Voor de behangers is geen rol weggelegd.

De bezorger vindt het linke soep.

De rij-instructeur kan niet schakelen.

Bij de cardioloog komt het “hart” aan.

De cartoonist ziet geen tekenen van herstel.

De audicien vind het ongehoord.

De baggeraar vind het bagger.

De dermatoloog krijgt het vel over de neus.

De dietist word aan het lijntje gehouden.

De frezer heeft niets te vrezen.

De gids is de weg kwijt.

De reisleider komt er niet meer uit.

De stratenmakers staan op de keien.

De zwemleraar gaat kopje onder.

De mijnwerkers zien het donker in.

De pedicure heeft geen poot om op te staan.

De gedetineerden zien het niet meer zitten.