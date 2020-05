Belangrijke instructievideo vanuit België, waar ze een een heel ander coronavirus hebben dan bij ons, namelijk een coronavirus waar je wel een mondkapje voor nodig hebt. Deze mevrouw laat zien hoe je van een oude sok in een paar eenvoudige stappen een mondkapje maakt. Sowieso kunt u in deze tijden maar beter wat extra oude sokken in huis halen, want u kunt er ook uw geld instoppen dat u gisteren van de bank hebt gehaald en [nog iets opzoeken wat in oude sok kan, red.] Wordt het u allemaal te ingewikkeld, heeft/verspreidt u liever corona dan dat u de tot in de vezels van de sokken doorgedrongen stinklucht van uw eigen schimmelvoet moet ruiken of bent u een NRC-millennial uit de leukigheidsmaatschappij met zonder schaar in huis? Klik dan snel op de ingezonden mededeling hieronder en red uzelf!