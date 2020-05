Er is overal een tekort aan mondkapjes, maar in Duitsland is het beleid dat iedereen een mondkapje opheeft in het OV en in winkels. Goedgekeurde maskers zijn er voor de zorg, maar als er afstand gehouden wordt en iedereen zijn handen blijft wassen heeft een zelfgemaakt masker een extra bescherming. De werking van die maskers is zo klein dat bij onvoldoende afstand er geen meerwaarde meer is. Maar omdat er nu eens Maskenpflicht is gaat Duitsland weer over tot het openen van musea, dierentuinen kappers etc. Als iedereen vanaf nu een mondkapje zou opdoen en alle bestaande maatregelen zou respecteren kunnen we stap voor stap meer en meer vrijheden terugnemen.

Er wordt gedaan of er niks aan de hand is, maar eind maart zijn Nederlandse patienten naar Duitse IC's overgebracht, en die zijn nog niet allemaal terug. er zullen maatregelen genomen moeten worden die er voor zorgen dat de economie instort en anderszijds corona niet de hele IC zorg lam legt.

Als ik nu de reacties lees vraag ik mij af of we verantwoordelijkheid willen nemen voor de hele samenleving of dat we voor ons zelf gaan kiezen. Gaan we voor werkzame maskers uit stof of doe we niks tot de overheid de beste maskers ter beschikking stelt?