De stijlloos roze dorhoutkist staat klaar, in de coulissen wachten de Ghanese kistdragers op hun muzikale cue en de enige vraag is wie de zeis hanteert. Want Zwagerman is niet iemand die zich zomaar af laat leggen. Haar BNR-column over hoe doodgewoon het is om dood te gaan werd gelezen als een oproep om alle bejaarden over de kling te jagen, en leidde tot nogal wat sentimentele #fophef. Weer een andere groep sloeg nogal aan op haar oproep om NEEN te zeggen tegen die anderhalvemeter-malloterie. En hoewel La Zwatelvrouw nogal eens kan ratelen als een omgevallen doos parelkettingen: ze wil met gierende banden de economische crisis uit, voordat ie begint. Nou. Leg het ons maar eens uit: HOE DAN?

LIVE op YT om 21:00 uur, met verbeterde camera's, beter doorgetest geluid en een bos bloemen voor de gepaste grafstemming. Heb je een vraag voor Zwaag? Drop 'm in de comments!