Wat zijn PvdA'ers toch ook ruggengraatloze volksverlakkers. Nu weer Erik Theunissen, PvdA'er in Almere - zeg maar het Raqqa van Nederland. Iedereen over de pis van die Almeerse moskeeën die de vrijdagazaan over het volk willen uitspuwen, onder meer de gekke henkies van de Ibn Khattab Moskee, niet te beroerd om mafklappers voor de groep te zetten en enige tijd geleden stonden ze nog met het handje omhoog voor de poort van Saudi-Arabië. Maar dan zit er altijd weer zo'n rooie fluitketel bij die 'jamaar kerkklokken dan' inbrengt als argument. Kerkklokken, die zelfs Avicii tingelen als er ergens een of ander nachtdier dood is, óf het oorverdovende gezeur dat Allah de grootste is, dat er geen andere god is dan Allah en dat van de ongelovigen het hoofd en de vingers afgehakt moeten worden. Dat is geen muziek, dat is TEKST, het is een opdringerige oproep tot geloofsbelijdenis, het is kwaadaardig en het is indoctrinatie. Nederlandse niet-gelovigen, die in hun eigen land ongevraagd en ongewild op hoge toon moeten aanhoren dat de lul van Allah toch echt de langste is. Uit Syrië gevluchte homoseksuelen, of uit Irak gevluchte christenen (*), die dachten wel een keertje klaar te zijn met de agressief-expansionistische claimcultuur van de islam. En dan heeft die PvdA'er ook nog het gore lef te beginnen over 'gelijkheidsbeginsel' en 'acceptatie'. Het gelijkheidsbeginsel in een oproep voor de bokken, die in herinnering brengt dat vrouwen minder zijn dan de toffe jongens? In gendersegregatie is de islam immers wel supergoed. Acceptatie, in de zin dat we maar moeten accepteren dat andersdenkenden, ongelovigen, afvalligen of homoseksuelen worden uitgekotst door de islam?

De azaan is géén vrolijke herinnering dat er ook makkers met baarden in je wijk wonen; het is de openingsceremonie van een verplicht gebed. Haja ilal-salah, kom naar het gebed pik, en dat vijf keer per dag. 'Jamaar die arme moskeeën hier doen het maar één keer per week' nou, WACHT MAAR, met al die PvdA'ers overal.