Hoezo tot volgend jaar? de media en politiek spreken steeds over de 1.5 meter economie, de nieuwe samenleving, het nieuwe normaal, etc. Wat weten ze allemaal wat ze niet willen delen? want er is zoals het er nu naar uit ziet geen enkel vooruitzicht dat dit binnen afzienbare tijd gaat veranderen.. en dan heb ik het dus niet over maanden maar vele jaren.

Het nieuwe normaal is dat we bang moeten zijn. Dat we absolute en ongrondwettelijke bevoegdheden van onze overheid als zoete koek slikken. Dat politie en handhaving vooral bezig zijn met iedereen beboeten die niet bang genoeg is.

Alles wat plezier geeft is verboden. Meteen even gebruik maken van de situatie door vakantiereizen aan banden te leggen als een vliegtuigmaatschappij staatshulp wil. En daarmee dus niet de maatschappij maar de burger verder beperken in hun vrijheden.

Maar we slikken het allemaal maar want we zijn zo bang. Misschien gaat er wel iemand dood.. owjee.. Nou dood gaan is het enige waar we allemaal goed in zijn. En relatief gezien stelt die hele sterfte ook in de landen waar ze het volgens de media zo slecht doen ook heel erg mee.

Neem zweden: relatief gezien minder doden per inwoner dan in nederland, maar niet de hele economie aan gort. Niet een complete politiestaat waar de politie ieder samenkomen aan het beboeten is. En ook daar is een afvlakking te zien. Maar wel een veel minder sterke afvlakking. en dat is goed! Te sterke afvlakking betekent dat je het uit gaat smeren over een enorm lange tijd. En dat is precies wat wij nu doen. Wanneer de zweden alweer lekker hun normale leven oppakken zitten wij nog steeds in de chaos. De binnenlandse economie naar de knoppen, daarnaast nog flink betalend voor de landen die een nog grotere puinhoop van de economie gemaakt hebben.

Angst is een slechte raadgever, maar nu regeert de angst.

Mooi citaat van Hermann Göring (ja de nazi): "The people don't want war, but they can always be brought to the bidding of the leaders. This is easy. All you have to do is tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and for exposing the country to danger. It works the same in every country."

Iedereen doet braaf wat hem/haar gezegd wordt want we zijn bang. De angst wordt doorlopend aangewakkerd door incomplete informatie en het benoemen van halve waarheden.

Nu wordt ik nog verketterd, maar lees dit over een half jaartje maar terug en bedenk dan dat iedereen die nu in angst leeft en oproept braaf de grote leiders te volgen bijgedragen heeft aan het climaat wat gecreeerd is.