"Yo bro you have a fucking YouTube Channel? Yes, it's called whitehouse.gov, we did a livestream today it was great." Obama roept af en toe ook iets en vertelt zelfs wat zijn favoriete woord is sinds hij het Witte Huis verliet. Trump beantwoordt belangrijke vragen zoals of hij al eens gepepen is the oval office. En ook beschuldigingen dat hij als een bot speelt laat hij niet over zijn kant gaan; "where this ni*ga at." Mag allemaal, want de stemacteur is er zelf een. Wordt allemaal beter hoe langer het doorgaat.