Ach, ik kan me hier niet zo druk om maken. Als het voor de Albert Heijn onder de streep geld oplevert, is het niet meer dan logisch dat ze dit doen.

Ik kan mij nog herinneren dat ik een paar jaar geleden rond het Suikerfeest aan het shoppen was voor sportkitje en ik terechtkwam bij de Sport2000 in Rotterdam Centrum. Wat het Kerstfeest is voor christenen en westerlingen, is het Suikerfeest voor moslims. Dat, of de beste manier om de maangod te eren is door je in de kleuren van een poenerige voetbalclub te hijsen.

Maar goed, moslimfeest dus. Boeiend. Het eetpatroon lijkt me niet erg gezond en ik kan me ook niet voorstellen dat het voor werkgevers prettig is om met een een maand per jaar met een werknemer opgescheept te zitten die maar op 50% van zijn normale kunnen functioneert. Maar ook dat is niet mijn probleem. Ik vind het veel belangrijker dat de prinsjes zich gedragen als de duisternis is ingetreden.