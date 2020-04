Weten jullie wat mensen die 1 miljoen euro subsidie na het ontvangen van die 1 miljoen euro subsidie zouden moeten doen? Ff lekker in een hoekje gaan zitten Dagoberten met je centjes. Ja: mensen die 1 miljoen euro subsidie ontvangen zouden gewoon even lekker in een hoekje moeten Dagoberten. Zeker als je een rockbandje bent, met een paar leden, en nou ook niet zo'n bijzondere; het is immers geen Face Tomorrow, Green Lizard of Johan. Dan pak je dat miljoen mee, en houd je verder gewoon lekker je bek. Ware het niet dat het stel zich druk maakt om de sector en toetsenist Rocco Siffredi Hueting is 'niet zo te spreken' over de 300 miljoen die Van Engelshoven in de cultuursector jaagt. Wel nobel: ze hoeven dit keer geen stukje van de taart. "We hebben in de afgelopen jaren ervaren hoe fijn het is om structurele steun te krijgen." Hoeveel was dat ook alweer, o ja, dat was EEN MILJOEN. VOOR EEN ROCKBANDJE. EEN MILJOEN