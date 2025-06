Denk eens eventjes aan Nederland vóór 2000. De post werd bezorgd door de PTT. Theo van Gogh voerde nog prettige gesprekken op de televisie. Je kon een fatsoenlijk huis kopen voor anderhalve ton. Wilders was Kamerlid voor de VVD. De Vara leek nog op een omroep voor arbeiders en BNN was slechts een knutselproject van Bart de Graaff. Fortuyn leefde en was politiek commentator bij Buitenhof. Er werd betaald met de gulden en: niemand had nog van DI-RECT gehoord. Het zijn deugden uit vervlogen tijden, maar gelukkig is er goed nieuws. DI-RECT STOPT. Voor 5 maanden dan. Dat betekent dus een hele zomer zonder de grondleggers van het meest zielloze Nederlandse muziekgenre. Dat van Engelstalige bandjes met refreinen die voor zeker 80 procent uit de tekst ohoho-ohowo bestaan, de ene song nog minder memorabel dan de andere. Bandjes die de line-ups van alle Nederlandse festivals opvullen maar nooit doorbreken in Engelstalige landen, omdat iedereen daar hoort dat het helemaal nergens over gaat. Allemaal lekker strak gespeeld en afgetopt met een ranzige klodder rock 'n roll-uitstraling, maar in werkelijkheid niets meer dan BZN met een distortionpedaal. 5 maanden geen Marcel Veenendaal, die zich niet alleen kleedt als een sjamaan maar ook de vibes afgeeft van een man die een keer ayahuasca heeft geprobeerd en daar sindsdien zijn stinkende hippiebek niet meer over houdt. 5 maanden geen SPIKE, die eigenlijk FRANS VAN ZOEST heet maar zich SPIKE noemt omdat zo'n artiestennaam hoort bij wereldgitaristen van wereldbands, een man die in alles uitstraalt dat hij eigenlijk in Golden Earring had willen zitten maar daarvoor te laat geboren werd en dan maar zelf een bandje begon om daar Golden Earringetje mee te spelen. Als je dan lang genoeg doet alsof je heel gaaf bent, trapt het publiek er vanzelf in. Afgelopen week speelde DI-RECT nog 3 avonden in een volle Kuip, tevens de laatste concerten ooit in dat stadion maar dat had gek genoeg niets met de band te maken. Er zijn voetballers die open beenbreuken hebben opgelopen in dat stadion met wie we liever zouden ruilen dan met 1 van de 150.000 bezoekers van die concerten. Goed, we zijn er dus even van verlost. Die 5 maanden kunnen ons niet lang genoeg duren.