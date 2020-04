Totale waanzin is het. Zie ook dat grafiekje eerder vandaag van het RIVM. Ik heb ze niet zo heel hoog zitten met berekeningen en voorspellingen, zie ook hun geblaat tot aan dat het er echt in begon te hakken, dat het allemaal wel meeviel. Maar laten we dit serieus nemen, ze hebben dus berekend dat zonder de maatregelen we iets van 23.500 IC opnames extra zouden hebben gehad. Die IC opnames zijn niet allemaal op een dag, dus daar zit overlap in (er vertrekken er ook weer), maar goed we pakken dat hele getal. Die bedden waren er niet, en laten we voor het gemak (wat helemaal nog niet gezegd is daarmee) daarom al die mensen tegelijk ten dode opschrijven. Daar tellen we de nu bekende doden bij op, we pakken 4.000. Dat is 27.500 doden, die ik overigens allemaal betreur voordat mij gevoelloosheid word verweten. Dat is 0.16% van de NL bevolking. Treurig genoeg.

Dan de draconische maatregelen die daarvoor genomen zijn en voor het grootste gedeelte nog steeds van kracht zijn. Begrijp me goed, ik klaag niet over mezelf en word daar ook niet door geraakt. Althans nog niet, want iedereen gaat hier een doffe dreun van krijgen. Het boeit mij ook niet dat ik niet naar het strand mag of niet naar de kroeg. Er speelt bij mij dus geen enkele vorm van eigenbelang mee.

Maar dit is een wurggreep, voor de economie is die inmiddels wel duidelijk, alleen de proporties waarin zullen nog duidelijker worden en harder gaan binnenkomen. Maar die afweging mag niet gemaakt worden. Gaan we naar die van gezondheid versus gezondheid. Want die wordt wel gemaakt. Onder het mom van we scheiden alles in ziekenhuizen dus de reguliere zorg kan door wordt daar wat voorgehouden. Want het is onzin. De "gewone" kankerpatiënt van 54 krijgt een bericht dat de behandeling wordt uitgesteld. Weer een ander van 35 met drie kinderen kan pas veel later of voorlopig niet terecht voor een scan van zijn hoofd of daar nu wel of niet een tumor in zit. En dit rijtje is eindeloos aan te vullen. Allemaal mensen met een operabele ziekte/aandoening, en een na die operatie prima levensverwachting worden geofferd op het altaar van de angst voor en onder het publiek. Nog meer tegenstelling gezondheid vs. gezondheid. Ik heb het idee dat het aantal IC bedden vooral daalt doordat het ontmoedigingsbeleid wat harder ingezet wordt richting ouderen dan in het begin. Maar daar zie je ook direct wie daar lagen, ouderen dus. En kom niet met het verhaal van ome Henk van 47 die altijd in topconditie was en nu ook op de IC ligt. Triest genoeg en ome Henk vooral ook blijven helpen. Net als trouwens zoveel mogelijk ouderen. Maar als jij iemand van 75 3 weken op een IC laat liggen, waarna die kapot en kruipend het ziekenhuis weer verlaat om daar nooit meer overheen te komen en waarschijnlijk door een griepje volgend jaar de nekslag krijgt dan gaat er iets niet goed. Wel als die ruimte er is, maar niet als jij daardoor een fitte man van 35 z'n scan onthoudt, of z'n operatie uitstelt waardoor die tumor misschien net te groot is geworden. Dat is gezondheid versus gezondheid en die slaat op een verkeerde manier door nu.

Om over de economische gevolgen maar niet te spreken. Er zijn al talloze bedrijven (horeca/musea/andere soortgelijke sectoren) die prima protocollen hebben gemaakt om gewoon open te gaan. Veiliger dan in welke supermarkt dan ook, waar mensen gewoon op 40 cm langs elkaar heen lopen (maar wel met een schoongemaakt karretje!). En daar wordt helemaal niet op ingegaan. Alsof je met zo'n team in drie weken tijd niets beters kunt bedenken dan scholen een beetje lafjes open en je mag weer lekker skeeleren op straat. De totale gevolgen van dit hele verhaal zijn niet te overzien door de wijze waarop die maatregelen worden ingevoerd en uitgevoerd. Qua gezondheid is er geen enkele winst, zie hierboven. Qua geestelijke gezondheid zal de toch al overbelaste sector hun cliëntele meer exponentieel zien toenemen dan een Udense IC-arts tijdens een corona-piek. En qua economie, in grote mate ondersteunend aan welzijn en levensgeluk, maar ook gewoon levensjaren staan we niet eens meer op de rand van de afgrond, maar hangen we aan dat twijgje waar we ons nog net aan vast konden grijpen, maar waarvan we allemaal weten dat die ook af gaat breken.

Succes allemaal, en vooral degenen die voor langere lockdown pleiten, (want dat zal alle egoïsten leren!). Dat zijn overigens vaak mensen die net als ik haast niets merken van de huidige maatregelen en in tegenstelling tot wat ik doe, dan maar even de moraalridder voor de rest van de wereldbevolking uit gaan hangen.

Ik spreek u wel weer bij de evaluatie van een en ander.