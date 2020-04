We hebben een belangwekkend rapport op internet gevonden over de verspreiding en behandeling van de Chinese virusziekte corona, die via Iran en Italië (stukje aan Europa vastgeklampt Noord-Afrika - red.) de hele wereld overspoeld heeft. Wat blijkt? Corona maakt volgens het Landelijk Platform Slavernijverleden "geen onderscheid naar ras, religie, nationaliteit, sociale klasse of status, sekse/gender en leeftijd en gelet op de wereldwijde ontwikkelingen ook geen onderscheid in geografische ligging." Maar als je denkt: 'Zo, daar komen we goed weg, waren we dankzij een Chinese vleermuis in een kom soep bijna voor racist uitgemaakt!', moet je toch ff verder lezen:

De media zijn TE WIT...

..en zieke zwarten worden NIET WIT GENOEG

Het rapport (van maar liefst zeven hele pagina's PDF, helemaal zelf geschreven door bekende boze beunhaas Barryl Biekman) is al meer dan een week oud, maar kennelijk komt de postkoets niet vaker in de Bijlmer. Quarantainetechnisch lijkt ons dat een gunstig teken tegen verdere verspreiding, maar aangezien de halve Bijlmer eerlijk werk verricht in de dienstverlenende fastfood- en schoonmaakindustrie, of op Schiphol werkt (en de andere helft in de in deze tijden ook onmisbare opiatenhandel) willen we de economische en gezondheidsrisico's van gekleurd Nederland zeker niet bagatelliseren. We adviseren mevrouw Biekman om zich met haar woede tot Sigrid Afrikaag te richten, die net 100 miljoen taxpoet aan de Failing WHO heeft weggepist - weet je wat je voor de Failing Bijlmer kan doen met zulke bedragen?

Mensen van kleur willen boven het algemeen belang staan?

Mondkapjes uit China = RACISME RECHTVAARDIGEN

Mace Windu niet gehoord in spiritueel overleg

Ontthullend: Nederland laat illegalen strategisch creperen!

Psst. Hee Barryl. Weet je welke media wél...?