Kees verwijt de ketel dat ie neger ziet. De overheid doet hetzelfde, maar dan op een criminele wijze. Meedoen aan een loterij is nog altijd vrijwillig!

Mensen opsluiten in hun huis op straffe van een boete of gevangenisstraf is tirannie!

Mensen verbieden hun bedrijf te openen om geld te verdienen voor onderhoud van een gezin en medewerkers is tirannie!

Een economie op slot gooien met alle desastreuze gevolgen van dien, zonder ook maar enige eerlijke informatie voorziening of vooruitzicht is tirannie!

Het blokkeren van medicijnen die een ernstig sociaal en economisch probleem oplossen is tirannie!

Dus niet janken Kees! Wat de overheid doet is tirannie, wat de loterij doet is commercie...